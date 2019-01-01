Моуринью возглавит «Пари Сен Жермен»?

Недовольный трансферной политикой «Красных дьяволов» португалец может летом разорвать контракт с «Юнайтед» и возглавить французкий «ПСЖ».

По сообщению английской газеты Manchester Evening News, наставник «Манчестер Юнайтед» высказал недовольство активностью руководства клуба на рынке игроков: в частности, затягивание трансфера Неманьи Матича и отказ от покупки желаемых тренером футболистов вызвало разногласии тренера с клубом.

Парижане уже контактировали с агентом португальца Жорже Мендешем, а сам Моуриньо назвал «Пари Сен Жермен» волшебным, качественным, молодым и особенным клубом.

Контракт португальского специалиста с манкунианцами рассчитан до 2019 года с опцией продления еще на один сезон.