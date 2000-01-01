Футбольный тренер завел трибуны победным танцем

Главный тренер малайзийского «Джохор Дарул Тазим» Улишеш Мораиш отметил победу своей команды в национальном Кубке танцем перед болельщиками. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter.
Встреча с командой «Кедах» со счетом 2:0. После окончания встречи Мораиш подошел к трибунам и исполнил несколько движений, которые фанаты повторили. Под руководством специалиста «Джохор Дарул Тазим» также победили в чемпионате страны.
Ulisses Morais with JDT fans
Credit https://t.co/O5Ynxk9Mrm pic.twitter.com/J1xOGvfHqA— JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) 6 ноября 2017 г.