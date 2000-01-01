Футбольный тренер завел трибуны победным танцем

Главный тренер малайзийского «Джохор Дарул Тазим» Улишеш Мораиш отметил победу своей команды в национальном Кубке танцем перед болельщиками. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter.

Встреча с командой «Кедах» со счетом 2:0. После окончания встречи Мораиш подошел к трибунам и исполнил несколько движений, которые фанаты повторили. Под руководством специалиста «Джохор Дарул Тазим» также победили в чемпионате страны.