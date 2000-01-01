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Футбольный тренер завел трибуны победным танцем

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Главный тренер малайзийского «Джохор Дарул Тазим» Улишеш Мораиш отметил победу своей команды в национальном Кубке танцем перед болельщиками. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter.

Встреча с командой «Кедах» со счетом 2:0. После окончания встречи Мораиш подошел к трибунам и исполнил несколько движений, которые фанаты повторили. Под руководством специалиста «Джохор Дарул Тазим» также победили в чемпионате страны.

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