Порзиньгис стал самым результативным игроком «Knicks» в истории

Лучший игрок Восточной конференции НБА прошлой недели Кристап Порзиньгис во вторник в матче регулярного чемпионата набрал 28 очков, стал главным героем последних минут и помог нью-йоркскому «Knicks» одержать третью победу подряд.

«Knicks» на своей площадке со счетом 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19) переиграли шарлотских «Hornets», одержав таким образом шестую победу в последних семи играх.

Большую часть матча в счете вели баскетболисты «Hornets», но на последних минутах Порзиньгис сначала штрафными бросками сравнял счет, после чего трехочковым вывел команду вперед 114:111. Латвийский спортсмен забросил 7 из последних 9 очков «Knicks».

В результате, Порзиньгис стал самым результативным игроком «Knicks» всех времен, набрав в 10 матчах 300 очков. В сезоне 1984/1985 годов Бернард Кинг за первые десять игр сезона набрал 298 очков.

Кроме того, в этом матче на счету Порзиньгиса пять подборов, одна результативная передача, три блока, пять ошибок и три замечания.

С 28 набранными очками он стал самым результативным игроком в составе «Knicks».

С шестью победами в десяти играх «Knicks» поднялись уже на пятое место Восточной конференции, тогда как «Hornets» с 5 победами в 11 играх находятся на десятой позиции.