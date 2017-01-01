Зарипов ведет переговоры с «Сент-Луисом»

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов может продолжить карьеру в «Сент-Луис Блзюз». О переговорах форварда с клубом Национальной хоккейной лиги сообщил «Чемпионат», и вскоре эту информацию подтвердили сам хоккеист и его агент. Зарипов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за нарушения допинговых правил, но это не распространяется на НХЛ.

«Предложение от «Сент-Луиса» поступило, но пока это только разговоры. Не хотел бы их комментировать», - сказал Зарипов в интервью «Р-Спорт».

В свою очередь, агент игрока Дэн Милстейн пояснил, что Зариповым интересуется не только «Сент-Луис», но и еще четыре клуба НХЛ.

«Мы общаемся с «Сент-Луисом» и еще как минимум с четырьмя командами. Говорим об условиях, но не о деньгах», - цитирует агента ТАСС.

Ранее сообщалось, что Зарипов отклонил несколько предложений от клубов НХЛ, так как его не устроили их условия.

Трехкратный чемпион мира продолжает тренироваться и поддерживать форму, а в дальнейшем намерен обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, что из-за положительной допинг-пробы форвард отстранен от соревнований под эгидой IIHF до 22 мая 2019 года. Однако данный запрет не распространяется на выступления в НХЛ, которая не подчиняется решениям IIHF.