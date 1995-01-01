Дик Адвокат уходит с поста главного тренера сборной Нидерландов

Голландские футболисты под руководством Адвоката заняли третье место в отборочном турнире ЧМ-2018, не сумев пробиться в финал. Главный тренер объявил, что покидает свой пост.

Голландец Дик Адвокат в среду, 8 ноября, объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Команда под его руководством заняла третье место в отборочной группе А чемпионата мира 2018 года, не сумев пробиться в российский финал мирового первенства.

Говоря о запланированных на 9 и 14 ноября товарищеских играх с футболистами Шотландии и Румынии, 70-летний Дик Адвокат заметил: «Это два моих последних матча, после этого я прекращаю работу со сборной Нидерландов».

"Я не говорил о своих планах, поэтому клубы не знают, открыт ли я для предложений или нет. Давайте переживем эти две игры и посмотрим, что будет дальше. Я, как Луи Ван Гал (еще один нидерландский тренер. - Ред.), никогда не говорю "никогда", - добавил он.

Третий подход

Голландский специалист начал тренировать сборную Нидерландов в мае. До этого он возглавлял ее дважды - с 1993 по 1995 и с 2002 по 2004 год.

В 2010 году бывший наставник петербургского «Зенита» был назначен главным тренером сборной России по футболу. Для этого ему пришлось досрочно расторгнуть контракт с бельгийской командой. Под его руководством сборная РФ смогла пробиться на европейское первенство.