Во втором российском дивизионе забит один из самых эффектных мячей европейского сезона

Нападающий «Тамбова» Андрей Часовских забил в ворота калининградской «Балтики», пожалуй, один из самых эффектных мячей сезона. «Обесценивает» гол статус матча, состоявшийся в рамках национальной лиги (ФНЛ), которая является вторым дивизионом России.

Часовских получил мяч на линии штрафной площади спиной к воротам и вторым касанием пробил «ножницами» через себя. Мяч полетел по дуге и опустился точно в «девятку» ворот «Балтики».

Часовских сотворил шедевр на 65-й минуте, сравнял счет, а решающий мяч был забит хозяевами поля уже в компенсированное время - 2:1