Сборная Латвии по хоккею обыграла белорусов на турнире во Франции

Сборная Латвии по хоккею на проходящем во Франции проверочном турнире «Euro Ice Hockey Challenge» в четверг с результатом 7:5 (2:0, 0:2, 5:3) обыграла сборную Белоруссии.

В составе победителей по два гола на свой счет записали Родриго Аболс и Марис Бичевскис, который также отметился результативной передачей, и по одному Роберт Букартс, Кристап Зиле и Рихард Букартс, который отдал также две результативные передачи.

Ворота нашей сборной защищал Ивар Пунненов, который отразил 30 из 35 бросков.

В пятницу сборной Латвии предстоит встретиться со Словенией, а в субботу - с хозяйкой турнира Францией.

Отметим, что в составе сборной Латвии на турнире дебютировали пять игроков - Сандис Золманис, Робертс Калькис, Линардс Мазурс-Маго, Жмил Гегерис и Паулс Сварс.