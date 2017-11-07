Месси принял аргентинца из «Зенита» за фаната

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял за фаната форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, с которым они вместе выступают за национальную команду. Об этом сообщает Tyc Sports.

Дриусси был вызван в сборную Аргентины на товарищеский матч с россиянами вместо травмированного форварда Мауро Икарди, поэтому позже всех прибыл в Москву. После тренировки он сфотографировался с Месси, однако тот его не узнал из-за бейсболки. Позднее форвард «Барселоны» прислал партнеру СМС-сообщение с извинениями.

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi Публикация от Sebastian Driussi 🇦🇷 (@sebadriussi.11) Ноя 7 2017 в 3:47 PST

Встреча пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники». Месси примет участие в этом матче.

Дриусси стал одним из пяти аргентинцев, перешедших в «Зенит» летом 2017 года. Изначально санкт-петербургский клуб отложил покупку из-за проваленного им допинг-теста, однако в итоге он подписал четырехлетний контракт. В рамках чемпионата России он провел 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 передачи.