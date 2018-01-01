Сборные Хорватии и Швейцарии стали значительно ближе к ЧМ-2018

Футболисты сборной Хорватии в Загребе победили со счетом 4:1 команду Греции в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

В составе хозяев поля отличились Лука Модрич (13', с пенальти), Никола Калинич (19'), Иван Перишич (33') и Андрей Крамарич (49'). У греков мяч забил Сократис Папастатопулос (30').

Сборная Швейцарии также может быть довольна результатом первого матча: в Белфасте обыграна команда Северной Ирландии - 1:0. Победный мяч во тором тайме с пенальти забил Рикардо Родригес (58').

Ответные встречи команд состоятся 12 ноября в Базеле. Сегодня начнется третье стыковое противостояние в Европе: в Стокгольме вечером сыграют сборные Швеции и Италии. На субботу запланирован матч в Копенгагене между командами Дании и Ирландии.



