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Майка Тайсона не пустили в Чили из-за судимостей

Korrespondent.net
Майк Тайсон | Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Чили отказали бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону во въезде в страну и депортировали назад в США. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил The Washington Post.

Отмечается, что, вероятнее всего, Тайсон не отвечает требованиям к въезду из-за своих трех судимостей.

Так, боксер отсидел в тюрьме три года из шести в 1990-е годы за изнасилование. Он также был осужден за нападение и хранение кокаина.

Как известно, Тайсон приехал в Чили для участия в рекламной кампании для телеканала.

Ранее Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой сексуального домогательства.

США Чили
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