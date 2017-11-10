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МОК попытался отобрать у России медаль, которой нет

Русский TVNET
Фото: AP/Scanpix

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой проб россиян с ОИ-2014, по ошибке потребовала от России вернуть медаль, которой нет, пишет Lenta.ru.

«В этих документах допущена еще и ошибка. Нам, согласно этим документам, надо вернуть на одну медаль больше, чем у нас есть. Комиссия требует вернуть бронзу за командный спринт у девушек, а на деле бронзы нет — они были шестыми», — приводит «Р-Спорт» слова президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

МОК попытался отобрать у России несуществующую медаль

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