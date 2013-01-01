Семья Шумахера понадеялась на медицинское чудо

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера не теряет надежды на его выздоровление. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает The Mirror.

«Супруга Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо», — сказал источник из окружения семьи немецкого гонщика. По его словам, знаменитый гонщик находится в «неплохой физической форме, учитывая его состояние».

Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился

17 октября бывший менеджер Шумахера призвал семью спортсмена раскрыть информацию о его состоянии. Он сделал это после появившихся в СМИ слухах, согласно которым 48-летний гонщик снова впал в кому. Отмечалось, что рост спортсмена уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов.

В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика экстренно госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. В общей сложности его семья потратила на лечение 16 миллионов евро.