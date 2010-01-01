Скелетонист Мартин Дукурс начал олимпийский сезон с победы

Самый титулованный скелетонист планеты Мартин Дукурс в пятницу на трассе Лейк-Плэсида триумфировал на первом этапе сезона Кубка мира, начав олимпийский сезон с победы.

Его старший брат Томас Дукурс занял шестое место.

Мартин Дукурс в обоих заездах показал лучший результат.

Для Мартина этот сезон, возможно, будет последним - он объявил, что после Зимней Олимпиады намерен закончить спортивную карьеру.

Мартин Дукурс - двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2010 и 2014), пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы и восьмикратный обладатель Кубка мира.