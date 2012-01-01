WADA объявило о получении нового компромата на российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разместило на своем сайте сообщение, согласно которому в распоряжении организации оказалась база данных с допинг-пробами российских спортсменов с 2012 по 2015 год. СМИ ранее сообщали, что власти РФ не хотели предоставлять WADA эту информацию, однако агентство получило необходимые данные через информатора.

«В конце октября независимый департамент WADA по расследованиям получил новые сведения о бывшей московской лаборатории, аккредитованной WADA. В частности, WADA получило электронный файл, который, по мнению департамента организации по расследованиям, является базой данных Московского допингового центра со всеми данными тестирования в период с января 2012 года по август 2015 года», - цитирует заявление агентства РБК.

В WADA надеются, что полученная информация поможет найти новые аргументы в пользу выводов, к которым в своем докладе пришел независимый эксперт организации Ричард Макларен, заявивший о существовании в России государственной программы, поощряющей употребление допинга спортсменами.

Отметим, что скандальный доклад Макларена строится на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он руководил лабораторией с 2006-го по 2015 год, а в январе 2016 бежал в США, опасаясь за свою жизнь.

За океаном ученый обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга и заявил о махинациях на Олимпийских играх в Сочи, в которых, по его словам, принимал непосредственное участие. Он, в частности, рассказал, как снабжал российских олимпийцев перед выступлением в Сочи мощным допинговым коктейлем собственного изобретения, а анализы спортсменов позднее якобы подменяли сотрудники ФСБ через дыру в стене его лаборатории.

В России в уничтожении допинг-проб обвинили самого Родченкова, ему грозит 10 лет тюрьмы - он арестован заочно, поскольку находится не на территории РФ.

Президент России Владимир Путин ранее связал обвинения России в поддержке применения допинга спортсменами с предстоящими в стране президентскими выборами. «Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», - заявил глава государства.