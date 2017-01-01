Шипачев, не покорив НХЛ, снова стал игроком СКА

0-летний форвард перебрался в «Вегас» весной 2017 года, подписав контракт на два года на девять миллионов долларов. В сильнейшей заокеанской лиге Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

«Что случилось в «Вегасе«? Проблем с тренировками не было, мне говорили, что на меня рассчитывают, - рассказал Шипачев. - Прямо перед сезоном меня вдруг вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно пару дней, чтобы обменять защитников, а потом дебютируешь. А в день игры мне звонят и говорят, что не успели все сделать, и надо все-таки сыграть в АХЛ. То есть, в лицо мне говорят одно, а когда дело доходит до хоккея - другое. Моя первая игра? Мы выиграли, но главный тренер сказал, что играть я буду пока не очень много. Говорили, что все нормально, но ставили в четвертое звено. Мне не нужно было большинство, я просто хотел играть в каждом матче».

Предыдущие девять сезонов Вадим Шипачев провел в Континентальной хоккейной лиге и последние четыре играл за питерский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина.