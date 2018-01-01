Аргентина обыграла Россию на обновленных «Лужниках»

Сборная России по футболу проиграла Аргентине в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу, 11 ноября, на обновленном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Лионель Месси провел на поле все 90 минут и отметился пасом на Кристиана Павона, который сделал голевую передачу на Агуэро.

Матч состоялся в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Во вторник, 14 ноября, подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании.