Российские хоккеисты, переиграв швейцарцев, одержали первую победу в олимпийском сезоне

Хоккеисты сборной России победили команду Швейцарии в матче Кубка Карьяла, который состоялся в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» в рамках стартового этапа Евротура.

После броска Максима Шалунова (5') россияне вышли вперед, однако в первом периоде соперник не только восстановил равенство, но и вышел вперед: сначала отличился Симон Мозер (15'), а затем нашего голкипера Илью Сорокина огорчил Венсан Праплан (20') - 1:2.

Во втором периоде изображение на табло не изменилось, а в заключительной двадцатиминутке российским хоккеистам в течение пяти минут удалось провести четыре результативные атаки, которые завершались меткими бросками Сергея Калинина (47'), Никиты Нестерова (47'), Валерия Ничушкина (51') и Михаила Григоренко (52').

Победную точку в матче поставил Владимир Ткачев (60'), поразивший ворота швейцарцев за несколько секунд до финальной сирены - 6:1.

«Тяжелая игра для нас была, очень много ненужных удалений, пол-игры сыграли в меньшинстве, - сказал после матча главный тренер сборной России Олег Знарок. - Хорошо, что выиграли. В пропущенных шайбах допустили определенные ошибки. После двух забитых подряд голов сбросили груз и пошла игра, но надеялись, что это случится во втором периоде».

Напомним, что в четверг российские хоккеисты уступили финнам со счетом 2:3. Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против команды Чехии.