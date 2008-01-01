Казахстанский «Кайрат» продлил контракт с Андреем Аршавиным

Атакующий полузащитник Андрей Аршавин подписал новый контракт с казахстанским футбольным клубом «Кайрат». Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 36-летним российским ветераном рассчитано на один сезон.

«Я рад, что «Кайрат» предложил мне продлить контракт еще на один год, - сказал Аршавин. - Мне комфортно здесь, в Алма-Ате, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде».

В «Кайрат» Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской «Кубани». Последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 71 матче за казахстанский клуб он забил 21 мяч, напоминает ТАСС.

Свои лучшие годы Аршавин провел в санкт-петербургском «Зените», с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России и Кубок УЕФА, в также в лондонском «Арсенале».

В составе сборной России Андрей завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. Всего за национальную сборную он провел 74 матча и забил 17 мячей.