Олимпиада без России? Трудное решение немецкого главы МОК

Глава МОК Томас Бах не позднее 7 декабря должен решить, допускать ли РФ к участию в зимних Олимпийских играх-2018. У него, возможно, не останется иного выбора кроме самого жесткого.

Над российской олимпийской сборной нависла угроза отстранения от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Именно этого требуют от Томаса Баха (Thomas Bach), главы Международного олимпийского комитета (МОК), его критики. Поводом для новых требований исключить российских спортсменов из программы Олимпиады стали данные о допинговых нарушениях в России, о которых 10 ноября заявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Между чумой и холерой»

Вновь, как и перед летней Олимпиадой в Рио, Томас Бах, которому приписывают благосклонное отношение к России и ее руководству, оказался в крайне затруднительном положении. «У Баха выбор остался только между чумой и холерой. Что ему остается делать?», - сказал в эфире немецкого телевидения ARD Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), немецкий журналист, автор фильмов о российском допинге.

Если Бах займет четкую позицию против Путина, который уже на прошлой неделе вновь заявил, что никакого участия государства в допинговых нарушениях не было, то, по мнению Зеппельта, «глава МОК рискует, во-первых, тем, что россияне объявят Олимпиаде бойкот. Это именно то, чего Бах хочет любыми способами избежать». Но, по мнению Зеппельта, другой вариант тоже ничего хорошего главе МОК не сулит: «А если он струсит, несмотря на новые свидетельства нарушений, то настроит против себя весь мир».

Россию на основании имеющейся информации следовало бы отстранить от зимних Олимпийских игр, но влияние Москвы в МОК очень сильно, и Томас Бах не может ему сопротивляться, констатировал на днях почетный член МОК 88-летний Вальтер Трёгер (Walther Tröger).

Варианты Баха

На фоне обвинений в адрес России, собранных в опубликованном почти полтора года назад докладе профессора права Ричарда Макларена, Томас Бах не стал принимать на МОК и на себя ответственность за судьбу российской делегации в Рио в 2016 году. Он предложил отдельным спортивным федерациям принять соответствующие решения.

После летней Олимпиады стратегия Баха выглядела так: россиян от олимпийского движения не отстранять, но создать две комиссии по расследованию фактов, указанных в докладе Макларена.

Швейцарский функционер МОК Деннис Освальд возглавил дисциплинарную комиссию, в которой изучались свидетельства подмены проб на допинг во время Олимпиады в Сочи. Вторая комиссия, под руководством швейцарского политика Самуэля Шмида, должна была заняться ролью государственных структур в допинговых нарушениях.

До сих пор комиссия Освальда ограничилась индивидуальными штрафами, наказав шестерых лыжников российской команды, а также фигуристку Аделину Сотникову. Если МОК примет решение наказать еще и биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, это скажется решающим образом на медальном зачете сочинской Олимпиады: Россия спустя три с лишним года после окончания игр потеряет в зачете первое место.

«Удар по самым слабым»

Выбор в пользу индивидуальных наказаний спортсменов - симптом слабости МОК, уверен Кристоф Вишеман (Christof Wieschemann), немецкий адвокат лыжника Александра Легкова, пожизненно дисквалифицированного решением МОК 30 октября. Вишеман уверен, что никаких доказательств вины именно Легкова предъявлено не было. Обоснование решения еще не опубликовано.

"Нет никаких свидетельств, да и профессор Макларен не делал заявлений, что отдельные атлеты действительно участвовали в системе (манипуляций допинговыми пробами в России. - Ред.), которая вне всяких сомнений существовала. Но если отдельного спортсмена наказывают, не имея никаких рациональных доказательств, то это исключительное свидетельство того, что МОК выбрал в качестве противников тех, кого счел самыми слабыми", - сказано в заявлении адвокатской конторы Вишемана, опубликованном в начале ноября.

Новые сведения у WADA

У Баха и МОК, как сообщали СМИ со ссылкой на неназванные источники, были и другие варианты санкций в отношении России, помимо индивидуальных наказаний: например, назначить денежный штраф в отношении российского Олимпийского комитета. Называлась сумма до 100 миллионов долларов. Еще одним видом наказаний могли бы стать, по данным источников The New York Times, запрет на исполнение гимна РФ и отстранение спортсменов от церемонии открытия Игр.