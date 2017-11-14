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Испанский нападающий нанес скальпированную травму вратарю сборной России

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Вратарь сборной России Андрей Лунев получил скальпированную рану лобной области головы. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

Он в сопровождении врача был доставлен в Мариинскую больницу. После проведенной томограммы медики также обнаружили у спортсмена сотрясение головного мозга. Уточняется, что он останется в лечебном учреждении до утра.

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Лунев поблагодарил всех за поддержку и пообещал как можно скорее вернуться в строй.

Лунев получил травму головы в добавленное время товарищеского матча со сборной Испании. Нападающий Морено Родриго вышел один на один с российским голкипером, и в столкновении ударил вратаря коленом в голову. После этого Лунева увезли с поля на электрокаре, место в воротах занял Денис Глушаков.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3.

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