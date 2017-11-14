Испанский нападающий нанес скальпированную травму вратарю сборной России

Он в сопровождении врача был доставлен в Мариинскую больницу. После проведенной томограммы медики также обнаружили у спортсмена сотрясение головного мозга. Уточняется, что он останется в лечебном учреждении до утра.

Позднее

Лунев поблагодарил всех за поддержку и пообещал как можно скорее вернуться в строй.

Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2017

Лунев получил травму головы в добавленное время товарищеского матча со сборной Испании. Нападающий Морено Родриго вышел один на один с российским голкипером, и в столкновении ударил вратаря коленом в голову. После этого Лунева увезли с поля на электрокаре, место в воротах занял Денис Глушаков.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3.