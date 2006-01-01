Сборная Австралии по футболу завоевала предпоследнюю путевку на мундиаль

Сборная Австралии в среду добыла предпоследнюю путевку на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом будущего года в России.

В ответном матче межконтинентального стыка команда Анге Постекоглу уверенно обыграла сборную Гондураса, забив три мяча во втором тайме, сообщает FIFA.com. Первый стыковой матч, прошедший в Сан-Педро-Суле, завершился нулевой ничьей.

Героем игры в Сиднее стал капитан «соккеруз» Миле Йединак, лишь недавно вернувшийся в строй после травмы. Полузащитник «Астон Виллы» забил два гола с пенальти и нанес удар со штрафного, приведший к автоголу Мэйнора Фигероа.

Благодаря этой победе Австралия в четвертый раз подряд и в пятый раз в истории примет участие в финальной части чемпионата мира по футболу. Лучшим достижением команды является выход в 1/8 финала ЧМ-2006.

Сборная Австралии стала 31-м участником мундиаля из 32. Ранее путевки на турнир получили: Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Исландия, Испания, Иран, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Южная Корея, Япония, Швеция и Россия, как хозяйка турнира.

Единственную оставшуюся путевку позднее разыграют между собой в ответном матче межконтинентального стыка Перу и Новая Зеландия.



