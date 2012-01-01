Рафаэль Надаль засудил бывшего министра спорта Франции за клевету

Парижский суд удовлетворил иск первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в отношении бывшего министра спорта Франции Розелин Башло, которая голословно обвинила его в употреблении допинга.

В марте прошлого года Башло в одном из телеинтервью заявила, что Надаль в 2012 году пропустил семь месяцев не из-за травмы, как об этом было объявлено, а по причине положительной допинг-пробы. При этом экс-чиновница не представила никаких доказательств.

Месяц спустя юристы 31-летнего спортсмена подали в суд на Башло за клевету, требуя компенсации размере 100 тысяч евро. Средства должны были быть направлены на благотворительность.

По словам теннисиста, он никогда не принимал запрещенных веществ.

Парижский суд признал Башло виновной в клевете и приговорил ее к штрафу в 500 евро, а также обязал ее компенсировать Надалю моральный ущерб в размере 10 тысяч евро и заплатить еще две тысячи в качестве возмещения судебных издержек.

Отметим, что осенью 2016 года хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных антидопинговой системы АДАМС, опубликовала документы, свидетельствующие о применении Надалем в 2009-м и 2012 годах запрещенных веществ, на которые он имел терапевтические разрешения.