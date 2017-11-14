Нигерия впервые в истории будет представлена на зимних Олимпийских играх

Как сообщает ESPN, бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога успешно квалифицировались Игры-2018 года в соревнованиях экипажей-двоек по итогам пяти отборочных этапов.

«Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в стране», - заявила бывшая чемпионка Африки в беге на 100 метров с барьерами, которая участвовала в летней Олимпиаде-2012.

Президент Федерации бобслея и скелетона Нигерии Соломон Огба выразил восхищение преданностью этих женщин своем делу.

«Их тяжелая работа вдохновляла, и я надеюсь, что нигерийцы смогут оценить плоды их труда, дисциплины и личных жертв. Все они очень успешные люди сами по себе, и в спорте и вне его, но все еще мотивированы и продолжают добиваться большего успеха», - заявил он.

Средства на подготовку и покупку снаряжения спортсменки нашли при помощи краудфандинга, собрав более 75 тысяч долларов.

Сборная Нигерии может завоевать еще одну путевку на Олимпиаду-2018, если Симиделе Адеагбо выполнит норматив в трех оставшихся квалификационных заездах в соревнованиях по скелетону.

Напомним, что дорогу представителям жарких стран на зимнюю Олимпиаду проложили колоритные бобслеисты из Ямайки. Они дебютировали на Олимпиаде в 1988 году в Калгари, где вылетели с трассы и заняли последнее место, став музой режиссера американской комедии «Крутые виражи».