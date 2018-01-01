МОК объявил дату заседания по вопросу допуска России к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) объявит свое решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских игра 2018 года в Пхенчхане 5 декабря.

Вердикт будет принят исполкомом МОК в Лозанне на основе докладов комиссий во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом, уточняется на официальном сайте организации.

Пресс-конференция для объявления решения намечена на 21:30 по московскому времени (20:20 по рижскому).

Как ранее сообщалось, Российский гимн может быть запрещен на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Отмечалось, что российские спортсмены также могут быть не допущены до церемонии открытия Игр.

Такие санкции рассматриваются представителями Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.