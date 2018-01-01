Названа самая дорогая сборная ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу, исходя из трансферной стоимости игроков, является самой дорогой командой-участницей финального турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, по оценке портала Transfermarkt.

Суммарная стоимость игроков сборной Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира, составляет 671,5 миллиона евро. В пятерке лидеров также сборные Испании (643,5 млн), Германии, Франции (по 636,5 млн) и Аргентины (528,5 млн).

Действующие чемпионы Европы португальцы (279,05 млн) оказались в рейтинге лишь на девятой позиции. Сборная России заняла в списке 17-е место, ее состав оценивается в 138,6 млн.

Самыми дешевыми командами на ЧМ-2018 будут сборные Коста-Рики (21,8 млн), Саудовской Аравии (18,83 млн) и Панамы (5,25 млн). Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.