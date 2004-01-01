Велокоманда «Sky» злоупотребляла терапевтическими рекомендациями ради допинга

Британская команда «Sky» обвиняется в «игре с системой», так как обращалась с просьбой разрешить своим гонщикам принимать запрещенные препараты по медицинским потребностям без реальной необходимости в этом.

Бывший профессиональный велосипедист Дэвид Миллар, который в 2004 году на два года был дисквалифицирован за прием допинга, а теперь работает в качестве эксперта по борьбе с допингом, в документальном фильме на BBC заявил, что Sky злоупотребляла использованием терапевтических исключений.

«Думаю ли я, что они играют с системой? Да, я думаю, это совершенно очевидно, мы все это знаем, - заявил Миллар. - Это невероятно разочаровывает. Команда «Sky» не присуща толерантность, поэтому они применяли кортикостероиды, повышающие производительность. Когда я про это узнал, я спросил: «Серьезно?«. После этого часть меня умерла, если честно».

Впрочем, как подчеркивает «Спорт-Экспресс», бывший старший тренер команды Шейн Саттон заявил, что он и его гонщики «никогда не пересекали черту дозволенного».



