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Гоффен сенсационно обыграл Федерера и вышел в финал итогового турнира

Korrespondent.net
Фото: AFP/LETA

Бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале итогового турнира ATP – 2:6, 6:3, 6:4.

Поединок длился 1 час и 45 минут. В первом сете бельгиец дважды проиграл свою подачу, однако выполнил по брейку во второй и третьей партии, чтобы завершить матч в свою пользу. В решающем сете у Роджера был всего один брейк-пойнт, который он не сумел реализовать.

Стоит отметить, что это первая победа Гоффена над Федерером: ранее спортсмены встречались шесть раз, и во всех матчах швейцарец был сильнее. Гоффен – первый бельгиец, которому удалось пробиться в финал итогового турнира.

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