Латвийский вратарь Кивлениекс вызван в клуб НХЛ

Талантливый латвийский вратарь Эдмундс Кивлениекс в субботу, 18 ноября, был вызван в клуб НХЛ «Blue Jackets» из Коламбуса.

21-летний Кивлениекс вызов в «Blue Jackets» получил в этом сезоне впервые. Он участвовал в предсезонном лагере клуба, играл в проверочных матчах, однако затем был отправлен в клуб АХЛ «Monsters» из Кливленда.

В составе «Monsters» молодой латыш продемонстрировал заметные достижения, в шести матчах пропуская, в среднем, 2,64 шайбы и отражая 89,6% бросков.

«Blue Jackets» подписали контракт с Кивлениексом на срок три года в мае этого года.

Отметим, что первым номером клуба из Коламбуса является россиянин Сергей Бобровский, который в этом сезоне а 16 матчах пропускал, в среднем, 2,02 шайбы и справлялся с 93,3% бросков.

В данный момент «Blue Jackets» с 25 очками в 20 играх занимает четвертое место в Восточной конференции.

Впервые в Северную Америку Кивлениекс отправился в возрасте 16 лет.