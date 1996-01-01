Самый титулованный штангист в истории скончался из-за цирроза печени

Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике турок Наим Сулейманоглу скончался в возрасте 50 лет, сообщает Анатолийское агентство.

28 сентября спортсмен был доставлен в больницу в турецком Аташехире с подозрением на цирроз печени, 11 ноября бывший тяжелоатлет перенес операцию. Врачи не сумели его спасти.

Сулейманоглу является самым титулованным тяжелоатлетом в истории (выступал в весовых категориях до 60 и до 64 кг).

До 1986 года представлял сборную Болгарии, в составе которой стал двукратным чемпионом мира (1985, 1986), после чего принял турецкое гражданство.

Выступая за сборную Турции, стал трехкратным олимпийским чемпионом (1988, 1992, 1996), а также еще пять раз выиграл мировое первенство. За карьеру он установил 46 мировых рекордов.

После завершения спортивной карьеры Наим дважды баллотировался в парламент Турции, а также в мэры одного из пригородов Стамбула, но потерпел поражение.