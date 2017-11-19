Шайба разбила в кровь лицо Овечкина

Видеозапись появилась в Twitter «Вашингтон Кэпиталс».

Овечкин покинул лед с разбитым лицом во втором периоде после того, как шайба отскочила в лицо от его же клюшки. Овечкин вернулся в игру в третьем периоде и отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова. Этот гол практически снял все вопросы о победителе встречи и стал последним в этой игре - 3:1.

«Один зуб немного шатается, но все нормально, это хоккей. Особо не испугался, все могло быть намного хуже, я мог потерять зубы»,

- сказал Александр в эфире клубного телевидения.

«Просто пара швов на губе, так что он будет в порядке. Лишился ли он зубов? А что, у него ещё остались зубы?» - с юмором прокомментировал случившееся шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём.

Сейчас Александр Овечкин с 13-ю шайбами располагается на четвертом месте в списке лучших снайперов сезона НХЛ, а его «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 23 очка после 21-го матча.







