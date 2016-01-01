Капитану «Реала» сломали нос в мадридском дерби

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил перелом носа в мадридском дерби с «Атлетико», которое состоялось в рамках чемпионата Испании и завершилось вничью со счетом 0:0.

К слову, «Реал» впервые не смог забить в выездном матче первенства страны под руководством французского тренера Зинедина Зидана (35 игр), который возглавил самый титулованный клуб Европы в 2016 году.

В первом тайме Рамоса в одном из эпизодов ударил ногой в лицо игрок «матрасников» Лукас Эрнандес, после этого пострадавший был заменен в перерыве встречи. Позже выяснилось, что у капитана «Реала» сломан нос.

Сегодня 31-летний футболист пройдет обследование, после которого станет ясно нужна ли ему операция. Рамос в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за «Реал» и забил один мяч.

Сейчас «Реал» (24) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» (34) на десять очков.