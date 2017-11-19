Рижское «Динамо» по буллитам обыграло «Автомобилист»

В воскресенье, 19 ноября рижское «Динамо» в рамках КХЛ провело очередную игру на домашнем льду «Арены Рига». Красно-белые сразились с командой «Автообилист» из Екатеринбурга выиграли со счетом 3:2.

Рижское «Динамо» по буллитам обыграло екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Дважды хозяева льда выходили вперед благодаря голам Лауриса Дарзиньша и Брэндона Макмиллана, но оба раза гости сравнивали счет усилиями Дениса Куляша, оформившего дубль. В итоге

победитель встречи определился в серии буллитов, а решающую попытку выполнил Дэнни Кристо.

«Динамо» Рига - «Автомобилист» - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)



Шайбы забросили:

1:0 Дарзиньш (Зиле, Алишаускас), 03:33

1:1 Куляш (Кучерявенко), 17:46

2:1 Макмиллан (Кристо, Индрашис), 27:32

2:2 Куляш (Голышев, Егоршев), 59:12

3:2 Кристо, 65:00, ПБ



Вратари: Калниньш - Коварж

Статистика матча: Броски: 67-47 ; Броски в створ: 32-19 ; Вбрасывания: 27-29 ; Блокированные броски: 9-13 ; Силовые приемы: 19-20 ; Время в атаке: 17:16-11:18 ; Штраф: 4-4