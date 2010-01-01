Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказал мнение о возможных попытках Международной федерации футбола (ФИФА) обсудить с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым допинг в российском футболе. Об этом сообщает RT.

«Истерия вокруг чемпионата мира по футболу в России началась через 15 секунд после того, как наша заявка выиграла в декабре 2010 года. Закончится она с финальным свистком, который прозвучит в финале первенства планеты», — заявил Лебедев.

По мнению депутата, позиция британских СМИ связана с тем, что Россия выиграла у Англии право на проведение ЧМ. «Они будут использовать все методы, чтобы как можно больнее бить по российскому спорту. Но, на мой взгляд, никто не в состоянии отнять или перенести мировое первенство», — отметил парламентарий.

Ранее 19 ноября в британской газете The Mail on Sunday появилась информация о том, что ФИФА решила связаться с Родченковым в рамках расследования о допинге в российском спорте. По информации источника, федерация желает получить доказательства того, что футболисты были вовлечены в государственную систему допинга.