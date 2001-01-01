Болид Шумахера ушел с молотка за рекордную сумму

Болид Ferrari Marlboro F2001, на котором выступал легендарный гонщик Formula 1 Михаэль Шумахер, продан на аукционе RM Sotheby’s в Нью-Йорке за 7,5 млн долларов.

Организаторы аукциона рассчитывали выручить за этот болид, на котором Шумахер взял два Гран-при в сезоне 2001 года, более 4 млн долларов. Однако в итоге машина ушла с молотка за почти вдвое большую сумму, что сделало ее самым дорогим болидом современности, пишет Autonews.

При этом прежний рекорд стоимости среди болидов гонок Formula 1 также принадлежал автомобилю, на котором гонял Шумахер: в 2005 году Ferrari F2004 был продан на аукционе за 3,2 млн долларов,

отмечается в публикации.

Михаэль Шумахер провел 19 сезонов в Formula 1. За это время немецкий пилот семь раз становился чемпионом мира, одержал 91 победу и 155 раз поднимался на подиум. В конце декабря 2013 года Шумахер при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. Информации о состоянии его здоровья поступает крайне мало.