Футбол при -17: сразу два игрока ЦСКА сломали ноги

Сразу у двух игроков московского ЦСКА был диагностирован перелом малых берцовых костей после гостевого матча 17-го тура чемпионата России по футболу против «СКА-Хабаровска».

Как сообщается на официальном сайте армейской команды, у защитника Алексея Березуцкого врачи выявили перелом малоберцовой кости правой ноги со смещением, а у болгарского полузащитника Георги Миланова - перелом малоберцовой кости левой ноги.

ЦСКА побывал в Хабаровске в минувшую субботу, переиграв дебютантов Премьер-лиги со счетом 4:2. Во время игры температура в городе составляла минус 17 градусов.

Сообщается, что Березуцкому в ближайшее время предстоит оперативное лечение в одной из клиник Германии, а по операции Миланова решение будет принято после дополнительного обследования.

На 27 ноября в Хабаровске запланирован матч «СКА-Хабаровск» - «Локомотив». По прогнозам синоптиков, в этот день в городе температура воздуха опустится до минус 20 градусов по Цельсию.

Железнодорожники отправили письмо в хабаровский клуб с просьбой перенести встречу на другое поле, но получили отказ, сопровождающийся просьбой «не поднимать непонятную истерию».