Футболист сборной Латвии попал в больницу в критическом состоянии

После вступления в должность главного тренера сборной Александра Старкова, Варданян в мае впервые был вызван в национальную команду и с тех пор выходил на поле в четырех матчах. С октября игрока в сборную не вызывали, перед ноябрьскими играми он вернулся в список кандидатов, однако затем из него был вычеркнут, сообщает агентство ЛЕТА.

Ранее Варданян долго представлял именно команду «Metta»/LU, но прошлой зимой перешел в юрмальский «Спартак», ставший недавно чемпионом Латвии. В этом году в высшей лиге Варданян провел 19 матчей, а также забил гол в квалификации Лиги чемпионов.

«Сейчас Варданян лежит в больнице в очень критическом состоянии. Никто не знает, что делать. Были плохие анализы, воспаление, внутренняя инфекция», - рассказал в понедельник Рихертс на пресс-конференции. «Он уже один раз был в больнице, ситуацию решил, но теперь опять - новая волна».

Рихертс рассказал, что ранее у Варданяна были проблемы с мускулами, однако, пока он выступал за «Metta»/LU, до попадания в больницу с инфекцией дело не доходило.