Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой

Полиция Индии начала расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Спортсменку подозревают в преступном сговоре с компанией Homestead, которая должна была построить в Индии недвижимость. Об этом сообщает Times of India.

«Шарапова не только агрессивно продвигала продукцию компании, которая обманула людей, но и публично поддерживала этот проект, а значит, была частью криминального сговора», — заявила жительница Индии Бавана Агарвал, которая намерена судиться со спортсменкой

Слушание по делу пройдет 23 ноября.

3 ноября

Агарвал подала в суд на Шарапову и на компанию Homestead, застройщика элитного жилого комплекса в городе Гургаон.

Компания обещала построить 44-этажный жилой дом, на прилежащей территории должны были появиться школа балета и теннисная академия.

В проект вложились около 1,5 тысячи человек. Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако так и не началось.