Мартин Дукурс: посреди ночи забежал в комнату отца и обнял его

Лучший скелетонист Латвии Мартин Дукурс очень рад дисквалификации российского скелетониста Третьякова, благодаря чему он должен получить золотую медаль Олимпиады в Сочи, сообщает агентство ЛЕТА.

Напомним, следственная комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК), председателем которой является Денис Освальд, аннулировала результаты Олимпиады в Сочи в 2014 году и пожизненно отстранила от участия в Играх четырех российских скелетонистов. Следовательно, Мартинc Дукурс, который на Олимпиаде завоевал серебро, становится олимпийским чемпионом, а его старший брат Томас Дукурс получает бронзу.

«Я моделировал эту ситуацию в голове и думал, что не будет такой радости, однако радость есть. Посреди ночи у меня стал звонить телефон, я посмотрел и все стало понятно. Вбежал в комнату отца и обнял его», - рассказал Мартин Дукурс в интервью Латвийскому телевидению.

«Конечно, в тот момент был совсем иной эмоциональный подъем, но лучше поздно, чем никогда».

«Летом я все это пропустил, думал - хорошо, они своими рублями как-то вырулили. Однако, когда сняли первых лыжников, сказал, что начал верить, что что-то произойдет», - сказал спортсмен.

Третьяков, как и ряд других российских спортсменов, подозревается в фальсификации анализов на допинг на Олимпиаде в Сочи. Дело рассматривала специальная комиссия, по рекомендации которой МОК и принял свое решение.

Также Третьякову навсегда запрещено участвовать в Олимпийских играх, поэтому он не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Такие же санкции применены к российской скелетонистке Елене Никитиной, которая лишена бронзовой медали.

Таким образом, Мартин Дукурс стал первым латвийским спортсменом после восстановления независимости, завоевавшим титул чемпиона на зимней Олимпиаде.