К рижскому «Динамо» присоединился Рихард Букартс

Букартс начал сезон в чешском клубе «Aukro Berani», договор с которым был расторгнут по обоюдному согласию две недели назад.

Всего за чешскую команду в этом сезоне спортсмен провел 17 матчей, в которых отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами. При этом на льду он проводил куда меньше времени, чем его брат Робертс, являющийся одним из лидеров «Aukro Berani».

«Инициатива уйти из клуба шла с моей стороны. Говорил с президентом, который мою идею поддержал. Я был легионером, и моя зарплата была выше средней по команде. Если бы я забрасывал свои шайбы, ситуация была бы иной, но нынешняя ситуация нормальна - это спорт», - сказал игрок агентству ЛЕТА.

«Я ехал туда с мыслью, что буду играть в первых двух пятерках, а играл в четвертой. Когда был в одном звене с братом, команда выиграла. Однако тренер нас в одной смене не видел. Тренер сказал - забьешь, будешь в первом звене, если нет - будешь играть в четвертом. Шайба в ворота не шла», - отметил Рихард Букартс.

«Я не игрок четвертого звена. Я молодой игрок и хочу развиваться», - добавил хоккеист.

Напомним, рижское «Динамо» с 22 очками в 33 играх занимает последнее место в Западной конференции и во всей лиге.