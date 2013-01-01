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Бразильский футболист Робиньо осужден на девять лет за групповое изнасилование

Gazeta.ru
Фото: AP/Scanpix

Бразильский нападающий «Атлетико Минейро» Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения, сообщает Football Italia.

Футболист признан виновным в групповом изнасиловании, случившимся в январе 2013 года. На одной из дискотек в Милане Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю албанскую девушку. Его сообщники также осуждены.

Согласно регламенту судебной системы Италии, бразилец может оспорить наказание на нескольких уровнях. В связи с этим, Робиньо во время апелляционного процесса останется на свободе.

Бразильский нападающий известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Сити» и итальянский «Милан».

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