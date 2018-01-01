Федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала лишенных медалей россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) применила временную дисквалификацию к четырем российским скелетонистам - Александру Третьякову, Елене Никитиной, Ольге Потилициной и Марии Орловой, которых ранее на этой неделе наказал Международный олимпийский комитет, сообщает агентство ЛЕТА.

Таким образом, они не смогут в конце этой недели принять участие в третьем этапе Кубка мира, который пройдет в Канаде.

В среду Международный олимпийский комитет отнял у Третьякова золотую медаль Олимпиады в Сочи, после чего чемпионом должен стать Мартин Дукурс, а его брат Томас - обладателем бронзовой награды. Однако решение о перераспределении медалей официально должна принять федерация.

Впрочем, сейчас IBSF решило только не допускать российских спортсменов до соревнований, а не перераспределять медали.

Напомним, Третьяков, как и ряд других российских спортсменов, подозревается в фальсификации анализов на допинг на Олимпиаде в Сочи. Дело рассматривала специальная комиссия, по рекомендации которой МОК и принял свое решение.

Также Третьякову навсегда запрещено участвовать в Олимпийских играх, поэтому он не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Такие же санкции применены к российской скелетонистке Елене Никитиной, которая лишена бронзовой медали.