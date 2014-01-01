Чемпионом на Олимпиаде-2014 может стать четверка Мелбардиса

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу лишил золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи российского бобслеиста Александра Зубкова. Таким образом, титул олимпийских чемпионов, скорее всего, достанется латвийскому экипажу Оскара Мелбардиса, Арвиса Вилкасте, Дауманта Дрейшкенса и Яниса Стренги.

Официальное решение о перераспределении медалей должна еще принять Международная федерация бобслея и скелетона.

Зубков, как и ряд других российских спортсменов, подозревался в фальсификации анализов на допинг на Олимпийских играх в Сочи. Дело рассматривала специальная комиссия МОК, на основе рекомендаций которой комитет принял решение лишить Зубкова медалей и в соревнованиях двоек, и четверок.

Также Зубков пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. 43-летний спортсмен уже завершил свою карьеру и занимает должность президента Российской федерации бобслея.

Ранее на этой неделе МОК лишил золотой медали также россиянина Александра Третьякова - чемпиона Сочи в скелетоне. Поэтому после утверждения этого решения федерацией бобслея и скелетона олимпийским чемпионом станет Мартин Дукурс, занявший второе место, а его брату Томасу Дукурсу достанется бронза.