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Рижское «Динамо» в овертайме победил «Автомобилистов» в матче чемпионата КХЛ

Русский TVNET
Rīgas "Dinamo" uzbrucējs Ņikita Jevpalovs iemetienā | Фото: Sintija Zandersone/LETA

Рижское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (Екатеринбург). Встреча, проходившая на территории соперника, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Уже на первой минуте Никита Евпалов («Автомобилистом») открыл счёт, а в середине периода наш спортсмен Гунарс Скворцов удвоил преимущество рижан. В начале второй двадцатиминутки Пьер-Александр Паренто отыграл одну шайбу, а за 25 секунд до финальной сирены Алексей Василевский перевёл встречу в овертайм, где победу латвийским хоккеистом принёс Кришьянис Редлихс.

Рижское "Динамо"
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