Рижское «Динамо» в овертайме победил «Автомобилистов» в матче чемпионата КХЛ

Рижское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (Екатеринбург). Встреча, проходившая на территории соперника, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Уже на первой минуте Никита Евпалов («Автомобилистом») открыл счёт, а в середине периода наш спортсмен Гунарс Скворцов удвоил преимущество рижан. В начале второй двадцатиминутки Пьер-Александр Паренто отыграл одну шайбу, а за 25 секунд до финальной сирены Алексей Василевский перевёл встречу в овертайм, где победу латвийским хоккеистом принёс Кришьянис Редлихс.