Почему Майрис Бриедис не появился на вручении Ордена Трех Звезд?

18 ноября в торжественной обстановке в Рижском замке президент Латвии Раймонд Вейонис награждал высшими наградами за особые заслуги перед Латвийским государством. Выдающийся спортсмен Латвии, боксер Майрис Бриедис состоял в списке награждаемых лиц под номером 1, однако на церемонию так и не явился.

Почему? Ситуацию разъясняет секретарь Орденского капитула Майра Судрабиня: " Он очень активно гтовится к следующей битве и тренеруется за пределами Латвии - поэтому на торджественную церемонию, к сожалению, приехать не смог. Как только Бриедис приедет в страну, президент обязательно встретится с нмим, чтобы преподнести Орден Трех Звезд.

Таковы правила в том слуяае, если кто-то не может лично явиться на церемонию. В таком случае награда приподносится в индивидуальном порядке. Согласно законодательству, награду обязан получить сам человек, но не его близкие или родственники. Исключение - Орден Виестура может быть присвоен после смерти родным на вечную память".

Напомним, 1 октября в Риге состоялся четвертьфинал мировой суперсерии бокса, в котором латвийский боксер Майрис Бриедис одержал победу над кубинцем Майком Пересом, вышел в полуфинал турнира, а также защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Прошлый бой он провел 1 апреля в Дортмунде, где оказался сильнее местного фаворита Хука и стал первым латвийским боксером, получившим чемпионский пояс в одной из самых престижных категорий - WBС.