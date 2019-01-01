Игроки НБА - самые высокооплачиваемые спортсмены профессиональных лиг

По данным исследования Sporting Intelligence, баскетболисты НБА среди всех профессиональных лиг в среднем получают самую высокую зарплату.

Так, доходы одного игрока НБА составляют около 5,5 миллионов фунтов (4,5 млн евро) в год. Немного меньше зарабатывают бейсболисты - 3,43 миллионов фунтов (2,8 млн евро), а на третьем месте оказался крикет, игроки которого получают почти 3 миллиона фунтов (2,5 млн евро).

В футболе самой высокооплачиваемой лигой оказалась АПЛ (4-е место), а замкнуло десятку лидеров французская Лига 1.

1. НБА (баскетбол) – 5,5 миллионов фунтов (4,5 млн евро)

2. MLB (бейсбол) – 3,43 миллионов фунтов (2,8 млн евро)

3. IPL (крикет) – 2,99 миллионов фунтов (2,5 млн евро)

4. АПЛ – 2,64 миллионов фунтов (2,2 млн евро)

5. НХЛ (хоккей) – 2,39 миллионов фунтов (1,9 млн евро)

6. НФЛ (американский футбол) – 2,08 миллионов фунтов (1,7 млн евро)

7. Примера – 1,68 миллионов фунтов (1,4 млн евро)

8. Серия А – 1,32 миллионов фунтов (1,1 млн евро)

9. Бундеслига – 1,25 миллионов фунтов (1,04 млн евро)

10. Лига 1 – 944 тысячи фунтов (788 тысяч евро)