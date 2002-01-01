ВИДЕО: настоящая драма в чемпионском матче чемпионата Грузии

Чемпион Грузии по футболу в воскресенье был выяснен только на последней минуте турнира. Футболисты кутаисского «Торпедо» в последнем туре встречались с более слабым конкурентом - тбилисским «Динамо». Именно в дуэли этих команд и выяснился чемпион турнира, однако в матче развернулась настоящая драма.

На 74-й минуте игрок «Торпедо» Торнике Капанадзе открыл результат, сделав шаг к чемпионскому титулу. Однако главные события развернулись в назначенное арбитром компенсируемое время.

На 94-й минуте в ворота «Торпедо» был назначен противоречиво оцениваемый пенальти. Больше казалось, что падения не было, однако арбитр посчитал иначе. В этот миг определялся победитель всего турнира. Футболист «Динамо» Отар Китейшвили отправился реализовать 11-метровый удар и привести команду к триумфу, но его удар по центру ворот отразил Роин Квасхвадзе. Более того, вратарь сделал это ногой.

Таким образом, «Торпедо» впервые с 2002 года стало чемпионом «Грузии». Команда в общей таблице опередила «Динамо» всего на одно очко.