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Кришьянис Редлихс признан лучшим защитником недели в КХЛ

Русский TVNET
Кришьянис Редлихс | Фото: Edijs Pālens / LETA

Защитник рижского «Динамо» Кришьянис Редлихс был признан лучшим защитником прошедшей недели КХЛ.

Редлихс в трех матчах «Динамо», два из которых были гостевыми, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

В матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (3:2) Редлихс в дополнительное время забросил победную шайбу, а в воскресенье в игре против магнитогорского «Металлурга» (2:3) отдал два голевых паса.

Ни в одном из трех матчей его коэффициент полезности не ушел в минус и составляет +1. Кроме того, на его счету четыре силовых приема и четыре заблокированных броска.

В трех матчах рижане одержали одну победу.

Отметим, что это первый случай в этом сезоне, когда хоккеиста рижского «Динамо» признают лучшим игроком недели.

С 24 очками в 35 играх рижское «Динамо» по-прежнему занимает последнюю строчку в Западной конференции, отставая от ближайшего соперника братиславского «Слована» на 11 очков.

Рижское "Динамо"
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