Кришьянис Редлихс признан лучшим защитником недели в КХЛ

Редлихс в трех матчах «Динамо», два из которых были гостевыми, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

В матче против екатеринбургского «Автомобилиста» (3:2) Редлихс в дополнительное время забросил победную шайбу, а в воскресенье в игре против магнитогорского «Металлурга» (2:3) отдал два голевых паса.

Ни в одном из трех матчей его коэффициент полезности не ушел в минус и составляет +1. Кроме того, на его счету четыре силовых приема и четыре заблокированных броска.

В трех матчах рижане одержали одну победу.

Отметим, что это первый случай в этом сезоне, когда хоккеиста рижского «Динамо» признают лучшим игроком недели.



С 24 очками в 35 играх рижское «Динамо» по-прежнему занимает последнюю строчку в Западной конференции, отставая от ближайшего соперника братиславского «Слована» на 11 очков.