В Риге прошел турнир по ММА, боксу и кикбоксингу

В субботу в Риге, в Radisson Blu Hotel прошли профессиональные соревнования по ММА (или так называемым «боям без правил»), кикбоксингу и боксу. В рамках турнира выступили разной степени известности бойцы из Латвии и соседних стран, главным же стал бой за Европейский пояс чемпиона по кикбоксингу в тяжелом весе между киприотом Луисом Лоизоу (Louison Loizou) и испанцем Николасом Чичелло (Nikolas Cichello). Не обошлось и без скандала.

Как и обычно на подобных мероприятиях, шоу началось с так называемого разогревающего боя — боксерского поединка молодых и неизвестных спортсменов. Достойно, но ничего примечательного.

Далее было интереснее — на ринг выходили уже известные рижской публике бойцы, однако, пожалуй, наибольшее внимание привлек поединок между двумя молодыми и вполне симпатичными девушками — рижанкой Вероникой Ширяевой и литовской ровесницей. Это был агрессивный, но «чистый» и эффектный бой, верх в котором одержала все же рижанка. Техническим нокаутом.

Довольно большим разочарованием всего турнира лично для автора этих строк стало отсутствие заявленного в программе Эдгара Фрейманиса — перспективного латвийского кикбоксера, сочетающего редкое умение: работать на публику и при этом побеждать.

В свою очередь самая неожиданная ситуация разыгралась на ринге после достаточно ровного боя за любительский титул по кикбоксингу между Ильей Ивановым и Робертом Нейсом. Судьи присудили победу последнему, с чем категорически несогласился тренер Иванова — Роланд Микалаускас. Букально наорав на судей, он заставил их поменять решение. После пересчета очков победу присудили Иванову.

Ну а самым зрелищным боем следует признать, как ни странно, не титульный бой за Европейский чемпионский пояс между Лоизоу и Чичелло, — лучший поединок вечера состоялся между кикбоксерами Янисом Зиединьшем и Витаутасом Садаускасом. Определить победителя по окончании положенных трех раундов не смогли, поэтому был назначен четвертый, решающий. По очкам выиграл Зиединьш.