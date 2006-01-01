Участник пяти Олимпиад совершил каминг-аут

Шестикратный чемпион мира по плаванию Марк Фостер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает The Guardian.

«Решение далось мне нелегко. Я долго обдумывал, стоит ли совершить каминг-аут. Но скрывать свою сущность и дальше было слишком больно для меня», — заявил британский пловец.

Фостер отметил, что он не первый спортсмен, совершивший каминг-аут. «Гарет Томас и Том Дейли (валлийский регбист и британский прыгун в воду — прим. «Ленты.ру») проторили мне дорогу», — отметил спортсмен.

«Я осознал, что являюсь геем, когда влюбился в своего партнера по плаванию. Тогда я рассказал об этом маме и сестре. Я всегда был откровенен с семьей, но скрывал это от спортивного сообщества», — добавил Фостер.

Пловец выступал на пяти Олимпийских играх. В 2006 году он решил завершить профессиональную карьеру, однако через год вернулся в спорт, чтобы выступить на ОИ-2008 в Пекине. Фостер прошел отбор на Олимпиаду и был знаменосцем сборной Великобритании на открытии пекинских Игр.

За свою карьеру 47-летний спортсмен установил восемь мировых рекордов, четыре раза становился чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем. Еще два раза Фостер выигрывал золотые медали на дистанции 50 метров баттерфляем.