Месси назвал главный плюс после ухода Неймара из Барселоны

Форвард Барселоны Лионель Месси нашел положительные моменты в продаже Неймара в ПСЖ.

«Уход Неймара привел к смене игрового стиля команды. Мы потеряли определенный атакующий потенциал, но наша защита стала сильнее. Наша полузащита играет спокойнее, и команда стала более сбалансированной. Это делает нас сильнее в плане обороны», – приводит слова аргентинца ESPN.

Напомним, что

Неймар ушел нынешним летом в ПСЖ за рекордные 222 миллионов евро.

Лионель Месси, в свою очередь, несколькими днями ранее продлил контракт с каталонским грандом.